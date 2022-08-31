Приехать в Благовещенск, чтобы поесть, предлагает известный телеведущий

Всю неделю знаменитый ведущий Федерико Арнальди вместе со своей командой из гастро-шоу провел на берегу Амура. Столичные гости приехали к нам за необычными рецептами и красивыми видами. Их ждала по-настоящему насыщенная программа.

Большую часть времени съемочная группа работала в столице Приамурья. На берегу международной реки в первый же день для гостей подготовили представление коренных народов Приамурья. Ведущий не удержался – пустился в пляс вместе с эвенками.

Фото: Амур.инфо

Затем участники проекта прокатились по Амуру на теплоходе.

— Благовещенск сразу удивил тем, что это вроде Россия, но он настолько близко с Китаем, что аж видно Китай через реку, – поделился впечатлениями Федерико. – Я даже представить себе этого не мог, хотя слышал об этом, но, когда увидел, для меня это было просто открытие увидеть вживую – через реку Китай! Это дает какое-то особенное ощущение, я это прямо почувствовал, когда мы плыли по реке на теплоходе.

Фото: Амур.инфо

Побывали участники телепроекта и в нашем необычном гастро-музее – «Музее-калачной». Поскольку программа все же про еду, то удивляли гостей из столицы, в первую очередь, необычными ресторанами. Съемочная группа посетила «Восток», «Иволгу», ну и, конечно, побывала в «Китайской забегаловке».

—Удивительно, что ты находишься в России, но можешь очень быстренько «забежать» в Китай, например, с помощью китайских ресторанов, и в целом, влияния китайской кухни. В Благовещенске мне понравились все блюда китайского происхождения, которые мы пробовали, – рассказал знаменитый итальянский повар, – особенно, свинина в кляре в кисло-сладком соусе, китайское название не вспомню никогда (улыбается телеведущий), это было что-то с чем-то! Очень хрустящее снаружи, такое мягкое внутри, с кисло-сладким соусом! Прям ласка! Мне очень понравилось. Также впервые в жизни увидел салат из разных овощей, очень тонко соломкой нарезанных и плавающих в освежающем тоже кисло-сладком соусе. В нем я впервые увидел супертоненькие, как спагетти, грибы.

Фото: Роман Шабанов

Конечно, Федерико приехал не только пробовать, но и готовить по новым рецептам. Одно из блюд для передачи о нашем городе он «создавал» вместе с Владасом Дедонисом. Владас научил итальянского повара готовить китайскую лапшу со свининой.

—Мне очень понравилось это блюдо, – заметил телеведущий, – у меня давно дома лежит стеклянная китайская лапша, и я все думал, как ее приготовить. Несмотря на то, что у меня большой опыт в приготовлении блюд, но он никак не связан с китайской кухней. Именно в Благовещенске я освоил простой, доступный, но очень вкусный и интересный китайский рецепт. Для кадра мы, правда, использовали другую лапшу, более широкую, похожую на фетучини, которая вполне вписывалась, но дома я попробую этот рецепт со «стеклянной» китайской.

Чтобы показать всю мощь и красоту нашего региона, гостей свозили на уже знаменитое среди дальневосточников место «Шамбала», показали природу на базе «Радуга» и позволили «прикоснуться» к космосу на «Восточном».

— Естественно, у нас не было полного доступа ко всем уголкам космодрома, и мы не могли детально и подробно все снимать, потому что там очень много секретной информации, но нас пустили в ангар, где мы увидели в разобранном виде целую ракету, – с восторгом вспоминает итальянец, – мы видели башню, из которой ракеты отправляются в космос. Это было довольно интересно. Мы еще пробовали космическую еду, находясь там, на такой локации! Еда в тюбиках: была даже сицилийская пицца в тюбиках (смеется Федерико), был борщ! Довольно удивительный космический опыт, это запомнится.

Благовещенск ведущему популярного гастро-шоу на НТВ понравился своей ухоженностью и самобытностью. Не обошлось и без забавных приятных моментов, которые останутся в памяти у итальянского повара.

Фото: Амур.инфо

— После съемок я прогуливался по набережной недалеко от отеля, где мы жили, и говорил по телефону. И меня узнавали люди, они все были настолько удивлены, что я, мало того, что человек из телевидения, но еще и итальянец, добрался так далеко, до Благовещенска. Они были просто настолько в шоке от этого, что встречали с таким энтузиазмом, со смехом, кто-то вообще звонил близким и показывал по видеосвязи: «Посмотри, я с кем! Не поверишь!». Была очень забавна реакция людей, но в самом приятном смысле этого слова, – признается Федерико.

Увидеть наш город глазами съемочной группы популярного проекта «Поедем, поедим!» можно будет в ближайшее время на НТВ, а пока у нас есть несколько кадров со съемочного процесса.