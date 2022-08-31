В Белогорске некому водить автобусы

В Белогорске скорректированы пассажирские перевозки по направлению к дачным участкам. Причина в том, что управление ЖКХ не может найти нужное количество водителей для работы на рейсах.

30 августа пассажирские перевозки по маршруту № 5Д сообщением Железнодорожный вокзал – Дачи-2 будут осуществляться автобусом маршрута № 5, который двигается по маршруту село Низинное – Железнодорожный вокзал – улица Низменная.

От остановки «Железнодорожный вокзал» автобус будет отходить в 9:30 и в 15:00, от остановки «Дачи-2» в 9:50 и в 15:20. С 31 августа график пассажирских перевозок по маршрутам № 5 и № 5Д будет «плавающим», сообщает управление ЖКХ Белогорска в своём телеграм-канале.

Жителям напоминают, что актуальную информацию о работе городских пассажирских маршрутов можно получить в диспетчерской службе по адресу: улица Победы, 1, телефон (41641) 2-37-11.