Автомобилисты создают угрозу на автобусных остановках в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала о ситуации, которая происходит с завидной регулярностью на автобусной остановке на пересечении улиц Амурская и Мухина. По её словам, машины паркуются непосредственно в кармане для общественного транспорта, что однажды может привести к трагедии.

— Раньше, когда на Мухина был ремонт и автобусы тут не ездили, автомобили на этой остановке тоже парковали. Этим летом Мухина открыли, но ставить машины люди не прекратили. Я такую картину наблюдаю и в обед, и вечером в час пик, когда пытаюсь до дома добраться, – пояснила корреспонденту Амур.инфо Валерия.

Она рассказала, что пассажиры, ожидающие автобус, вынуждены выходить на проезжую часть, что совсем небезопасно.

— Несмотря на то, что знак «Автобусная остановка» стоит – водители его игнорируют, – добавила девушка.

Корреспонденту Амур.инфо горожанка уточнила, что с заявлением в правоохранительные органы ещё не обращалась, так как не знает, как лучше это сделать.

Отметим, что это не первое подобное обращение в редакцию Амур.инфо. Ранее поступала жалоба на водителя, паркующегося на автобусной остановке на Лазо, на пересечении с улицей Амурской.

— Из-за этого водителя автобус нормально не может подъехать к остановке, и приходится ему закрывать одну из полос для движения, чтобы высадить людей. А там из-за ремонта Горького и так трафик плотный, – рассказывала о проблеме другая жительница Благовещенска Юлия. – Об этой проблеме я на сайт Госавтоинспекции писала, сейчас заявление рассматривают.

Фото: Амур.инфо

Редакция Амур.инфо обратилась за комментарием в городское управление ГИБДД.

— Граждане, ставшие свидетелем нарушения ПДД, могут подать обращение на официальном сайте Госавтоинспекции. На нём необходимо выбрать вкладку «Сервисы», далее «Прием обращений» и следовать простой инструкции, – пояснили в городском отделе ГИБДД. – К заявлению можно приложить фото или видео с места событий.

Отметим, что, согласно ПДД, в местах, где находятся остановки общественного транспорта и установлен соответствующий знак, категорически запрещены:

движение задним ходом,

разворот и стоянка или остановка на расстоянии 15 метров как до, так и после остановки.

Однако в правилах есть дополнение, по которому водитель может остановить свой автомобиль на остановке общественного транспорта, чтобы высадить или, наоборот, посадить пассажиров, при этом автомобиль не должен составлять помех общественному транспорту.

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