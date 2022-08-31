В России с 1 сентября начнут действовать новые законы

Что для россиян изменится в законодательстве с приходом осени, рассказали в пресс-службе Государственной думы.

С 1 сентября станет возможен обмен кадровыми документами через госуслуги: работники, работодатели и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через единый портал. При этом принимать решение о введении такого документооборота должен работодатель. При принятии этого решения он определит, какие документы могут направляться таким образом и каких категорий работников коснутся изменения.

С начала сентября вступает в силу закон о защите персональных данных, по которому россиянам не могут отказать в предоставлении услуги, если они не хотят делиться своими данными в случаях, когда это не обязательно по закону. Отмечается, что если потребителю откажут в оказании услуги из-за того, что тот не предоставляет персональные данные, то организацию могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Кроме того, теперь запрещена обработка биометрических данных несовершеннолетних. В случае же, когда произошла утечка персональных данных или какие-то другие инциденты, то операторы в течение 24 часов должны уведомить об этом органы власти.

Также с 1 сентября вступает в силу закон, по которому у потребителей появится дополнительная защита при заключении договоров. Так, по закону, если условия договора дополнительно ущемляют права по сравнению с правилами, установленными законом, то они признаются ничтожными.

Это, например, договоренности, которые:

дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий;

обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других;

предусматривают оказание допуслуг за плату без получения согласия.

С сентября вводятся штрафы за неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств. В частности, появляется административная ответственность юрлица за:

неприменение принудительных мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством о специальных экономических и принудительных мерах;

совершение в его интересах сделок или финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, полученными заведомо преступным путем.

В сентябре у россиян появится возможность открывать счета онлайн в банках с универсальной лицензией. Теперь физлица могут открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия. Такая возможность появится после проведения идентификации личности. Подать заявку можно будет как на сайте банка, так и в его мобильном приложении.

Изменятся с сентября и примерные программы обучения в автошколах. Кроме того, появятся новые программы переподготовки, которые позволят водителям, у которых, к примеру, есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.

Законом, вступающим в силу с 1 сентября, предусматриваются единые правила для оборота жилых и нежилых помещений. Уточняется, что права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места соотносятся с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.

Кроме того, с 1 сентября в силу вступят новые правила выбора управляющей компании. Так, решение о выборе УК может быть принято только на общем собрании собственников при сборе более чем 50 % от общего числа голосов собственников помещений. Ранее решение могла принять лишь четверть всех собственников помещений (25 % + 1 голос). Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

С сентября ограничат микродоли в квартирах. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести «квадратов». В Госдуме отмечают, что закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок.

— Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях, – отмечают в пресс-службе нижней палаты парламента.

С 1 сентября при продаже отдельных видов технически сложных товаров (в том числе и смартфонов) будет обязательно предустанавливаться российский магазин приложений.

Также в стране появится единый реестр доноров костного мозга. Добровольцам же, которые дали согласие на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Больше прав получат инвалиды. В частности, детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, гарантируют право на бесплатное двухразовое питание. Кроме того, лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Хорошая новость к началу учебного года: теперь педагогам придётся заполнять меньше отчётов. Есть чёткий перечень документов, которые должна предоставлять школа, остальные учитель может игнорировать.

С 1 сентября экологические платежи станут «окрашенными» в региональных бюджетах для их целевого использования. Средства, полученные в виде штрафов за нанесённый природе ущерб, будут направлены на ликвидацию последствий вреда, нанесённого окружающей среде.

Кроме того, теперь вся реклама должна иметь соответствующую пометку «реклама». Это касается всей таргетированной, контекстной и медийной рекламы в интернете. Участники рынка теперь обязаны передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

С 1 сентября в силу вступает закон, по которому граждане России, пострадавшие в результате ЧС, получают право на психологическую помощь. Её будут оказывать в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также с 1 сентября туроператоры обязаны передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок.

А с 13 сентября арендодатели получили право расторжения договора аренды в одностороннем порядке. Это касается только тех, кто осуществляет деятельность в сфере торговли или общепита.

— Это возможно при условии, что арендатор находится под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и не выполнил требование о возобновлении использования имущества или о внесении арендной платы в среднемесячном размере. Специальные правила предусмотрены на тот случай, когда по условиям договора размер арендной платы зависит от результатов хозяйственной деятельности арендатора и существенно снизился в связи с приостановлением или прекращением использования арендуемого имущества, – пояснили в Госдуме.