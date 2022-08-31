На Дальнем Востоке маркетологи не спят, а продажники переедают

49 % жителей ДФО уверены, что из-за работы у них нарушился режим сна. Чаще всего об этом говорили работники производственной сферы и маркетологи.

45 % дальневосточников из-за работы постоянно «накручивают себя». Обычно это свойственно специалистам по управлению персоналом.

Ещё 45 % респондентов признали, что из-за работы у них слишком низкая активность. Это характерно для IT-специалистов и бухгалтеров.

Треть опрошенных – 29 % – из-за работы начали питаться фастфудом и сладостями, а также переедать. Чаще всего об этом сообщают специалисты сферы продаж.

Кроме того, 16 % признались, что из-за работы стали курить. В большинстве это административный персонал и маркетологи.

Еще 15 % начали употреблять спиртное – это свойственно IT-специалистам и работникам продаж.

При этом 31 % жителей Дальнего Востока полагает, что их работа не спровоцировала никаких вредных привычек.