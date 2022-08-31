Наши на Украине: рядовой Егор Ткачёв

Амурчанин Егор Ткачёв – рядовой-контрактник на очень ответственной должности – он служит в Центре радиоэлектронной разведки в составе 35 общевойсковой армии Восточного Военного округа.

С началом специальной военной операции подразделения радиоэлектронной разведки оказали войскам неоценимую помощь, своевременно выявляя намерения противника и «вооружая» этой информацией командиров передовых частей.

В ходе боевых действий на территории Украины Егор Ткачёв организовал взаимодействие наземных групп таким образом, что наземной маневренной группе удалось задержать информаторов из числа гражданского населения, которые осуществляли наведение вражеских миномётов на российские войска. При себе у задержанных «мирных» жителей были обнаружены мобильные устройства, на которых было установлено приложение, где на электронной карте отмечались актуальные позиции подразделений российской армии.

Таким образом Егор Ткачёв в составе своего подразделения не только перехватил радиопереговоры противника, но и внес вклад в сокращение диверсионных атак на российские войска, осложнил разведку противнику.

Когда манёвренная группа радиоэлектронной борьбы была атакована вражеской артиллерией, Егор Ткачёв вывел подразделение из-под миномётного огня противника, не допустив потерь среди российских военных.

За свой подвиг рядовой Ткачёв награждён медалью «За отвагу», сообщает Военный комиссариат Амурской области.