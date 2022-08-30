Амурский эпидемиолог получила награду за создание нового метода диагностики коронавируса

Фото: личный архив Екатерины Бурдинской

Специальную награду за вклад в развитие медицины получила санитарный врач из Благовещенска Екатерина Бурдинская. На протяжении двух лет она руководила исследованием популяционного иммунитета жителей Приамурья к ковиду. Собранные специалистами данные стали научной базой для дальнейшей борьбы с вирусом. Эксперты признали эту работу самой масштабной в мире.

Екатерина Николаевна уверяет, что в сфере эпидемиологии она – человек не случайный: врачом мечтала стать с детства. Еще хотела быть экологом и биологом. А когда узнала, что есть специальность, объединяющая все ее три интереса, сразу сделала выбор. После окончания Иркутского государственного медуниверситета вместе с мужем-одногруппником по распределению попала в Амурскую область. С 2008 года она работает в региональном «Центре гигиены и эпидемиологии».

— Ни разу не пожалела, что пришла в эту профессию, это очень интересно, – говорит врач. – Знаю точно, что медицина будущего принадлежит профилактике. Заболевание проще и лучше предупредить, чем потом затрачивать ресурсы на его лечение. Этим мы и занимаемся – вопросами профилактики (вакцинация, санитарно-просветительская работа), а если заболевание уже случилось, принимаем противоэпидемические меры, чтобы инфекция не распространилась дальше.

Шанс доказать свой профессионализм выпал во время пандемии коронавируса. У науки и населения было много вопросов о новом вирусе. Самые популярные – как иммунитет реагирует на возбудителя, как вырабатываются антитела, насколько они сохраняются и защищают организм.



Под руководством академика Арега Тотоляна – директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – была разработана программа по изучению популяционного иммунитета. В проекте приняли участие 28 регионов страны, среди них и Приамурье. В нашем регионе эту работу организовывала и курировала заместитель главврача «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Екатерина Бурдинская.

Фото: из личного архива Екатерины Бурдинской

Исследование проходило в шесть этапов. Около трех тысяч амурчан пожелали стать волонтерами и регулярно сдавали кровь на анализ. Специалисты исследовали материал, расчетным путем вычисляли уровни иммунитета, оценивали его напряженность в цифровых значениях. Эти данные послужили большой научной опорой для разработки дальнейших противоковидных мер.

— Проект был очень интересным, для меня большая честь поучаствовать в составе такой мощной научной группы, – говорит Екатерина Николаевна. – По экспертной оценке минздрава, это единственная работа по ковиду в мире, проведенная в таком ошеломительном масштабе. Результаты наших исследований до сих пор публикуются, в том числе и в международных журналах.