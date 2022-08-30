Водителя, из-за которого погибли амурчане, взяли под стражу

Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против безопасности дорожного движения, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что находясь на свободе гражданин может воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу поддержала прокуратура Шимановского района.

Суд ходатайство удовлетворил и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.