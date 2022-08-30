Водителя, из-за которого погибли амурчане, взяли под стражу
Он пробудет за решеткой два месяца
В отношении водителя грузовика, подозреваемого в нарушении ПДД, которое повлекло смерть пяти человек, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает областная прокуратура.
Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против безопасности дорожного движения, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Следствие считает, что находясь на свободе гражданин может воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу поддержала прокуратура Шимановского района.
Суд ходатайство удовлетворил и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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