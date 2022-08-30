Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 0

Водителя, из-за которого погибли амурчане, взяли под стражу

Он пробудет за решеткой два месяца

Водителя, из-за которого погибли амурчане, взяли под стражу
Фото: Амур.инфо

В отношении водителя грузовика, подозреваемого в нарушении ПДД, которое повлекло смерть пяти человек, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает областная прокуратура.

Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против безопасности дорожного движения, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что находясь на свободе гражданин может воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу поддержала прокуратура Шимановского района.

Суд ходатайство удовлетворил и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Просмотров всего: 362

#дороги #ДТП #криминал #происшествия #суды

распечатать


В России и мире

Музыкант Оззи Осборн решил покинуть США из-за случаев массовой стрельбы
Происшествия

Арендодатель из Бурейского района взялась за нож, чтобы ускорить переезд жильцов

Происшествия

Амурчанку подозревают в краже мужской одежды
Происшествия

В Благовещенске ограничат движение на двух перекрёстках