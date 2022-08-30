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Музыкант Оззи Осборн решил покинуть США из-за случаев массовой стрельбы

Осборн хочет переехать в Великобританию вместе с женой

Музыкант Оззи Осборн решил покинуть США из-за случаев массовой стрельбы
Фото: Яндекс Дзен

Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн задумался о переезде в Великобританию. Причиной этого намерения музыкант назвал постоянный рост преступности и случаи массовой стрельбы в США. Об этом артист и его жена Шэрон рассказали журналистам, сообщает «Пятый канал».

В интервью журналу Observer Осборн заявил, что в США творится безумие, каждый день в перестрелках гибнут люди. Музыкант вспомнил о многочисленных убийствах детей в школах, а также о массовой стрельбе на концерте в Лас-Вегасе.

Оззи подчеркнул, что не желает умереть в США и оказаться похороненным рядом с голливудскими знаменитостями. Рокер назвал себя англичанином и заявил, что хочет вернуться на родину. При этом он также прислушивается к мнению жены.

Супруга Осборна поддержала мужа, отметив большие изменения в США. По словам Шэрон, прежнего американского государства уже не существует, в стране не осталось ничего объединяющего. Она заявила, что не считает США подходящим местом для жизни.

Как пишет «Комсомольская правда», ранее президент США Джо Байден и его сторонники попросили Конгресс принять меры по ужесточению контроля за оборотом оружия в стране. Это связано с тем, что в разных штатах регулярно происходит стрельба, где гибнут и получают ранения люди.

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