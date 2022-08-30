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30августа
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сегодня, 19:02 0

В 2023 году амурчане будут отдыхать четыре месяца

Самым «рабочим» станет август

В 2023 году амурчане будут отдыхать четыре месяца
Фото: Амур.инфо

Правительство России определило перечень выходных дней в 2023 году. В связи с тем, что 1 и 8 января в следующем году выпадают на воскресенье, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и на понедельник, 8 мая.

Новогодние праздничные каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 8 января 2023 года, сообщает телеграм-канал Правительства России.

Нерабочими на протяжении 2023 года будут дни:

  • с 23 февраля по 26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • с 6 по 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

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#отдых #праздники #российская власть

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