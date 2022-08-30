В 2023 году амурчане будут отдыхать четыре месяца
Самым «рабочим» станет август
Правительство России определило перечень выходных дней в 2023 году. В связи с тем, что 1 и 8 января в следующем году выпадают на воскресенье, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и на понедельник, 8 мая.
Новогодние праздничные каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 8 января 2023 года, сообщает телеграм-канал Правительства России.
Нерабочими на протяжении 2023 года будут дни:
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
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