В 2023 году амурчане будут отдыхать четыре месяца

Правительство России определило перечень выходных дней в 2023 году. В связи с тем, что 1 и 8 января в следующем году выпадают на воскресенье, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и на понедельник, 8 мая.

Новогодние праздничные каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 8 января 2023 года, сообщает телеграм-канал Правительства России. Нерабочими на протяжении 2023 года будут дни: с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

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Илья Ринейский