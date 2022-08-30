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Футболисты благовещенского «Динамо» победили во всероссийских соревнованиях

Их ждет суперфинал, который состоится в Волгограде

Футболисты благовещенского «Динамо» победили во всероссийских соревнованиях
Фото: архив команды «Динамо»

Впечатлениями от турнира с редакцией Амур.инфо поделились спортсмены амурской команды.

С 23 по 30 августа в городе Иваново прошел третий этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч – 2022» среди юношей 2011 – 2012-го годов рождения. Амурскую область представили талантливые спортсмены команды «Динамо» во главе с тренером детско-юношеской спортивной школы № 3 Станиславом Харитоновым. Ребята показали достойную игру. Настолько достойную, что уверенно вырвали победу у соперников, которые прибыли из самых разных регионов страны: от Московской области до Сахалина. На поле схлестнулись 23 команды, у каждой – своя история побед и свои высокие цели.

Фото: из архива команды «Динамо»

Плотное расписание матчей не позволяло участникам расслабиться, да спортсменам этого и не нужно. Главное – это высокая организация и сильные соперники, победа над которыми открывает перед футболистами новый уровень достижений.

Итог соревнований – 1 место в турнирной таблице и две индивидуальные победы. Лучшим игроком соревнований стал учащийся благовещенской школы № 22 Максим Григорьев.

Фото: из архива команды «Динамо»

Лучшим защитником турнира признали капитана «Динамо», учащегося школы № 25 амурской столицы Ивана Гудина.

Фото: из архива команды «Динамо»

— Это были отличные соревнования! Все группы были очень сильны, но мы выиграли и дошли до финала. Я благодарен всей команде! Они выложились на сто процентов и шли со мной до победы! Сейчас мы будем усиленно готовиться к суперфиналу, – поделился эмоциями Иван Гудин.

Суперфинал состоится в Волгограде с 15 по 21 октября. В нем примут участие сильнейшие юные футболисты страны.

— У наших ребят сильные морально-волевые качества, 90 % успеха на соревнованиях – это проявление характера, сильного, дальневосточного. Ребята усиленно тренировались, несмотря действующую на них разницу часовых поясов, чем удивляли всех. Они показали себя очень достойно, – рассказал тренер команды Станислав Харитонов.

Фото: из архива команды «Динамо»

Ребята играют в одной команде пять лет, и у каждого из этих спортсменов – большое будущее, отмечает тренер. Главное – любовь к спорту, а этого у благовещенцев всегда было с лихвой.

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