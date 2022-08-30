На Амурскую область идёт мощный циклон

30 и 31 августа в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду, сообщает мэрия.

Амурчанам напоминают, что при сильном ветре, по возможности, нужно оставаться в помещениях и не оставлять без присмотра детей.

Водителям необходимо отказаться от парковки у деревьев, быть предельно внимательными, снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию, дает рекомендации мэрия Благовещенска.

При ЧС звонить по телефону единой диспетчерской службы города: 999-112, 202-112.