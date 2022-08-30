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Марина Федункив высказалась об эмиграции из России

Актриса призналась, что им с мужем комфортно жить в Москве

Марина Федункив высказалась об эмиграции из России
Фото: russianteleweek.ru

Бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив высказалась об эмиграции из России. В интервью «Телепрограмме» актриса ответила на вопрос о том, планирует ли она покинуть страну.

Федункив призналась, что никогда не задумывалась об эмиграции, поскольку любит свою страну. По её словам, им с мужем Стефано Маджи комфортно жить в Москве.

В прошлом году актриса вышла замуж за итальянца Стефано. Она рассказала, что в их семье главным является муж. Марина спокойно доверяет ему все дела и признаётся, что ей очень повезло. Федункив всегда всё делала сама, а Стефано научил её быть слабой и позволять, чтобы о ней заботились.

Как пишет Lenta.ru, ранее актриса рассказывала о любви её мужа к России. По её словам, за годы жизни в стране Маджи стал почти своим для россиян, поэтому Марина считает своего супруга «русским итальянцем». Стефано занимается бизнесом и уже несколько лет живёт и работает в России.

О том, что Федункив вышла замуж за итальянца, стало известно прошлым летом. Актриса объяснила, что они решили узаконить отношения, чтобы утрясти «возможные юридические нюансы». По словам Марины, если Стефано уедет в Италию, а границы закроют из-за пандемии, то у неё будет возможность поехать к мужу.

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#шоу-бизнес

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