Арендодатель из Бурейского района взялась за нож, чтобы ускорить переезд жильцов

В Бурейском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Буреи, которая покушалась на убийство человека.

Из материалов дела известно, что 11 мая в результате бытовой ссоры в компании друзей, распивавших алкоголь, произошёл конфликт. Женщина и двое мужчин повздорили из-за того, что последние не хотели покидать арендованное помещение. Чтобы ускорить их переезд, женщина схватила нож и напала на одного из мужчин. Прежде чем окружающие смогли её остановить, она успела нанести потерпевшему несколько опасных ударов в лицо, после чего скрылась.

Через два дня ее нашла полиция. Амурчанка дала признательные показания, раскаялась в содеянном. По статье об умышленном убийстве, в зависимости от обстоятельств, усмотренных судом, ей может быть назначено от 6 до 15 лет лишения свободы, с последующим наблюдением в уголовно-исполнительной инспекции на протяжении двух лет. Сейчас она заключена под стражу, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает управление Следственного комитета России по Амурской области.