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Жена Ильи Резника назвала причины возвращения Аллы Пугачёвой в Москву

Пугачёва вернулась в Россию после длительного отпуска

Жена Ильи Резника назвала причины возвращения Аллы Пугачёвой в Москву
Фото: kleo.ru

Алла Пугачёва недавно вернулась в Москву после длительных каникул. Сначала певица вместе с мужем и детьми несколько месяцев отдыхала в Израиле, а потом перебралась в Латвию. Супруга Ильи Резника Ирина рассказала изданию Prozvezd, почему Алла Борисовна вернулась в Россию.

Ирина рассказала, что все друзья Пугачёвой очень рады её возвращению. Илья Резник сразу позвонил певице, они долго общались.

Супруга Резника объяснила, что Алла Борисовна вернулась неслучайно. Она отметила, что в последнее время в России стало гораздо лучше с лекарствами, поэтому Пугачёва и вернулась в Москву. Тем более детей надо отправлять в школу.

На днях Аллу Борисовну заметили во время шопинга. Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, в котором певица наведалась к нему в модный бутик. Журналистам Пугачёва сообщила, что после возвращения намерена навести порядок в своей голове, а также в головах других.

Однако некоторые знаменитости восприняли её слова неоднозначно. Вдова Караченцова Людмила Поргина заявила, что в её голове и без Пугачёвой всё хорошо. А актриса Тамара Сёмина и вовсе считает, что певица слишком много на себя берёт, возомнив себя «пупом земли».

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#СМИ #шоу-бизнес

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