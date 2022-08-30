Жена Ильи Резника назвала причины возвращения Аллы Пугачёвой в Москву

Ирина рассказала, что все друзья Пугачёвой очень рады её возвращению. Илья Резник сразу позвонил певице, они долго общались.

Супруга Резника объяснила, что Алла Борисовна вернулась неслучайно. Она отметила, что в последнее время в России стало гораздо лучше с лекарствами, поэтому Пугачёва и вернулась в Москву. Тем более детей надо отправлять в школу.

На днях Аллу Борисовну заметили во время шопинга. Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, в котором певица наведалась к нему в модный бутик. Журналистам Пугачёва сообщила, что после возвращения намерена навести порядок в своей голове, а также в головах других.

Однако некоторые знаменитости восприняли её слова неоднозначно. Вдова Караченцова Людмила Поргина заявила, что в её голове и без Пугачёвой всё хорошо. А актриса Тамара Сёмина и вовсе считает, что певица слишком много на себя берёт, возомнив себя «пупом земли».