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сегодня, 16:51 0

Амурчанку подозревают в краже мужской одежды

Она попала на камеры видеонаблюдения

Амурчанку подозревают в краже мужской одежды
Фото: Амур.инфо

Благовещенская полиция устанавливает личность женщины, подозреваемой в краже товара из магазина одежды, сообщает областное управление МВД.

Кражу амурчанка совершила 5 августа около 18:00 в торговом центре на улице Мухина. Однако администрация магазина не сразу заметила пропажу вещей и обратилась с заявлением в полицию лишь 24 августа.

В хищении мужской куртки и брюк подозревается женщина, попавшая на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Заведено уголовное дело.

Видео: УМВД России по Амурской области

Информацию о подозреваемой можно сообщить по телефонам полиции: 8 924 443-42-97, 8 999 794-79-04, 02, 102 (сотовый).

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#криминал #происшествия

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