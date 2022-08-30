18-летняя дочь Константина Меладзе жалуется на пустую и бессмысленную жизнь

Лия не стала скрывать от подписчиков своего блога, что её красивая жизнь – всего лишь картинка. На самом деле девушку мучают душевные терзания.

Дочь Меладзе призналась, что «резко перестала быть ребёнком». По её словам, её прошлое рухнуло, а настоящее кажется пустым и бессмысленным.

Лия отметила, что катается по Европе и видится с близкими людьми, однако её будущее размыто, хоть и есть много возможностей.

Девушка отмечает, что «умудрилась потерять всю себя» и теперь не может снова найти. Также Лия признаётся, что «взросление – это самое страшное, что с ней случалось».

Подписчики дочери продюсера стараются поддержать её добрым словом и желают ей поскорее разобраться в себе.