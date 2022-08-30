Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:19 0

18-летняя дочь Константина Меладзе жалуется на пустую и бессмысленную жизнь

Лия Меладзе находится в депрессии из-за неопределённого будущего

18-летняя дочь Константина Меладзе жалуется на пустую и бессмысленную жизнь
Фото: newweek.ru

После начала спецоперации на Украине средняя дочь Константина Меладзе уехала в Европу. Сейчас 18-летняя Лия много путешествует, но при этом жалуется на депрессию. Наследница продюсера признаётся, что переживает за своё будущее, сообщает «СтарХит».

Лия не стала скрывать от подписчиков своего блога, что её красивая жизнь – всего лишь картинка. На самом деле девушку мучают душевные терзания.

Дочь Меладзе призналась, что «резко перестала быть ребёнком». По её словам, её прошлое рухнуло, а настоящее кажется пустым и бессмысленным.

Лия отметила, что катается по Европе и видится с близкими людьми, однако её будущее размыто, хоть и есть много возможностей.

Девушка отмечает, что «умудрилась потерять всю себя» и теперь не может снова найти. Также Лия признаётся, что «взросление – это самое страшное, что с ней случалось».

Подписчики дочери продюсера стараются поддержать её добрым словом и желают ей поскорее разобраться в себе.

Просмотров всего: 367

#дети #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Внучку Людмилы Гурченко раскритиковали за захламлённую квартиру
В России и мире

Светлана Лобода пожаловалась, что сама убирается и готовит еду
В России и мире

Григорий Лепс и певец SHAMAN объявили о сотрудничестве
Общество

У двух благовещенских школ обновили стадионы