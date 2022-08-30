18-летняя дочь Константина Меладзе жалуется на пустую и бессмысленную жизнь
Лия Меладзе находится в депрессии из-за неопределённого будущего
После начала спецоперации на Украине средняя дочь Константина Меладзе уехала в Европу. Сейчас 18-летняя Лия много путешествует, но при этом жалуется на депрессию. Наследница продюсера признаётся, что переживает за своё будущее, сообщает «СтарХит».
Лия не стала скрывать от подписчиков своего блога, что её красивая жизнь – всего лишь картинка. На самом деле девушку мучают душевные терзания.
Дочь Меладзе призналась, что «резко перестала быть ребёнком». По её словам, её прошлое рухнуло, а настоящее кажется пустым и бессмысленным.
Лия отметила, что катается по Европе и видится с близкими людьми, однако её будущее размыто, хоть и есть много возможностей.
Девушка отмечает, что «умудрилась потерять всю себя» и теперь не может снова найти. Также Лия признаётся, что «взросление – это самое страшное, что с ней случалось».
Подписчики дочери продюсера стараются поддержать её добрым словом и желают ей поскорее разобраться в себе.
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