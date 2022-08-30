Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:08 0

Василий Орлов поручил выделить грант на реставрацию кардиологии

Лучший проект определят в конкурсе

Василий Орлов поручил выделить грант на реставрацию кардиологии
Фото: Амур.инфо

Губернатор Василий Орлов поручил выделить Амурской медицинской академии грант, средства которого она передаст победителю конкурса по разработке проектно-сметной документации. Конкурс объявят в ближайшее время. ПСД должна быть готова к сентябрю 2023 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Двухэтажное здание кардиохирургического центра – объект культурного наследия регионального значения. Оно построено в 1906 году как молитвенный дом христиан-молокан. После Великой отечественной войны в здании находился корпус второй городской больницы, а с 1974 года здесь располагается кардиохирургический центр.

На время разработки проекта реставрации медакадемия за свой счёт установила временную кровлю для консервации объекта.

— Поскольку здание находится в федеральной собственности, решение о выделении средств непосредственно на ремонт будет принимать Минздрав РФ. Для того чтобы подать заявку в министерство, нам необходимо разработать ПСД. Помимо ремонта здания кардиоцентра, до осени следующего года нужно завершить работы по ремонту фасадов главного корпуса АГМА и здания общежития медакадемии. Дизайн фасадов должен быть вписан в общую концепцию оформления улицы Горького, где сейчас проводятся масштабные работы по обновлению. В следующем году будет открыт новый мост через Зею, который станет одним из основных въездов в город. К этому моменту все работы на улице Горького должны быть завершены – как ремонт улично-дорожной сети с установкой освещения, так и обновление фасадов зданий, – прокомментировал Василий Орлов.

Просмотров всего: 90

#губернатор #медицина #областная власть

распечатать


наши_V_спецоперации

#наши_V_спецоперации: новая рубрика об амурских военных

Общество

За здоровьем амурчан следят 28 передвижных медкомплексов

Общество

В Ромненской больнице снова лечат зубы

Общество

Василий Орлов: «К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области»