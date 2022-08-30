Василий Орлов поручил выделить грант на реставрацию кардиологии

Губернатор Василий Орлов поручил выделить Амурской медицинской академии грант, средства которого она передаст победителю конкурса по разработке проектно-сметной документации. Конкурс объявят в ближайшее время. ПСД должна быть готова к сентябрю 2023 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Двухэтажное здание кардиохирургического центра – объект культурного наследия регионального значения. Оно построено в 1906 году как молитвенный дом христиан-молокан. После Великой отечественной войны в здании находился корпус второй городской больницы, а с 1974 года здесь располагается кардиохирургический центр.

На время разработки проекта реставрации медакадемия за свой счёт установила временную кровлю для консервации объекта.

— Поскольку здание находится в федеральной собственности, решение о выделении средств непосредственно на ремонт будет принимать Минздрав РФ. Для того чтобы подать заявку в министерство, нам необходимо разработать ПСД. Помимо ремонта здания кардиоцентра, до осени следующего года нужно завершить работы по ремонту фасадов главного корпуса АГМА и здания общежития медакадемии. Дизайн фасадов должен быть вписан в общую концепцию оформления улицы Горького, где сейчас проводятся масштабные работы по обновлению. В следующем году будет открыт новый мост через Зею, который станет одним из основных въездов в город. К этому моменту все работы на улице Горького должны быть завершены – как ремонт улично-дорожной сети с установкой освещения, так и обновление фасадов зданий, – прокомментировал Василий Орлов.