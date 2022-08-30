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Внучку Людмилы Гурченко раскритиковали за захламлённую квартиру

Елена Королёва превратила московскую квартиру в свалку

Внучку Людмилы Гурченко раскритиковали за захламлённую квартиру
Фото: cerse.net

Внучка Людмилы Гурченко живёт в трёхкомнатной квартире вместе с отцом-пенсионером и 14-летней дочерью Таисией. Роскошное жильё досталось Елене Королёвой по наследству от знаменитой бабушки. Однако наследница артистки захламила квартиру стоимостью 30 миллионов рублей, сообщает «Пятый канал».

39-летняя внучка Людмила Гурченко превратила свою квартиру в центре столицы в свалку. Кадры из захламлённого жилища показала программа «Звёзды сошлись».

Квартира действительно выглядит ужасно: во всех комнатах хаотично разбросаны одежда, обувь, книги из бабушкиной библиотеки и немытая посуда. Очевидно, что хозяйка давно не проводила уборки в собственном доме.

Бывшая супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина назвала квартиру бомжатником и заявила, что женщина не может там жить. Телеведущая Дана Борисова считает, что, «если женщина живёт в таком бардаке, значит, у неё и в голове бардак».

Как сообщает НТВ, сама Елена Королёва уверяет, что бардак в квартире вызван подготовкой к ремонту. По её словам, она планирует сдавать квартиру, а сама хочет переехать в съёмную.

Некоторые считают, что Елена настолько забросила квартиру из-за депрессии. Королёва недавно узнала о беременности, при этом отец ребёнка исчез после этого известия. Сейчас внучка знаменитой актрисы старается пережить предательство и намерена вырастить ребёнка самостоятельно. Работы у Елены нет, поэтому она собирается сдавать квартиру любимой бабушки, чтобы заработать.

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#СМИ #шоу-бизнес

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