Внучку Людмилы Гурченко раскритиковали за захламлённую квартиру

39-летняя внучка Людмила Гурченко превратила свою квартиру в центре столицы в свалку. Кадры из захламлённого жилища показала программа «Звёзды сошлись».

Квартира действительно выглядит ужасно: во всех комнатах хаотично разбросаны одежда, обувь, книги из бабушкиной библиотеки и немытая посуда. Очевидно, что хозяйка давно не проводила уборки в собственном доме.

Бывшая супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина назвала квартиру бомжатником и заявила, что женщина не может там жить. Телеведущая Дана Борисова считает, что, «если женщина живёт в таком бардаке, значит, у неё и в голове бардак».

Как сообщает НТВ, сама Елена Королёва уверяет, что бардак в квартире вызван подготовкой к ремонту. По её словам, она планирует сдавать квартиру, а сама хочет переехать в съёмную.

Некоторые считают, что Елена настолько забросила квартиру из-за депрессии. Королёва недавно узнала о беременности, при этом отец ребёнка исчез после этого известия. Сейчас внучка знаменитой актрисы старается пережить предательство и намерена вырастить ребёнка самостоятельно. Работы у Елены нет, поэтому она собирается сдавать квартиру любимой бабушки, чтобы заработать.