Российским школьникам запретили дневники с котятами
Допускается только патриотическая символика
«Никаких котят и супергероев», так сказали учащимся одной из курганских школ и запретили покупать дневники с забавными изображениями, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на URA.RU
На родительских собраниях в преддверии учебного года объяснили, что вместо несерьезных картинок на обложке дневника должна находиться только российская символика, флаг или герб.
Позже выяснилось, что это требование оказалось лишь инициативой школы. Пресс-служба департамента образования Курганской области пояснила, что никаких официальных рекомендаций или распоряжений по поводу единообразия дневников школам не давали.
Просмотров всего: 641