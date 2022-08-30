Российским школьникам запретили дневники с котятами

Фото: Светлана Митина

На родительских собраниях в преддверии учебного года объяснили, что вместо несерьезных картинок на обложке дневника должна находиться только российская символика, флаг или герб.

Позже выяснилось, что это требование оказалось лишь инициативой школы. Пресс-служба департамента образования Курганской области пояснила, что никаких официальных рекомендаций или распоряжений по поводу единообразия дневников школам не давали.