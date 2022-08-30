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сегодня, 15:23 0

Российским школьникам запретили дневники с котятами

Допускается только патриотическая символика

Российским школьникам запретили дневники с котятами
Фото: Светлана Митина

«Никаких котят и супергероев», так сказали учащимся одной из курганских школ и запретили покупать дневники с забавными изображениями, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на URA.RU

На родительских собраниях в преддверии учебного года объяснили, что вместо несерьезных картинок на обложке дневника должна находиться только российская символика, флаг или герб.

Позже выяснилось, что это требование оказалось лишь инициативой школы. Пресс-служба департамента образования Курганской области пояснила, что никаких официальных рекомендаций или распоряжений по поводу единообразия дневников школам не давали.

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#дети #школа

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