Расчетно-кассовый центр закрыли в Благовещенске

Благовещенский расчетно-кассовый центр с 30 августа закрыт для посещения. Это связано с неудовлетворительной эпидобстановкой в стране, сообщают в пресс-службе центра.

Амурские коммунальные системы просят своих клиентов оплачивать услуги через онлайн-сервисы. Владельцы лицевых счетов могут также дистанционно передать показания и отследить их историю, заказать видеоконсультацию, отследить ход начислений и оплат по лицевому счету с момента его открытия, отказаться от бумажной квитанции, а также самостоятельно распечатать платежный документ и произвести оплату без комиссии.

Возобновить обслуживание клиентов в офисе планируют с 9 сентября.

Вопросы от населения принимаются круглосуточно по электронной почте: info@blag-rkc.ru. А также по телефонам call-центра: 8(4162) 52-44-44, с 8:30 до 18:30