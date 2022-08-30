Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:59 0

В Благовещенске ограничат движение на двух перекрёстках

Там будут ремонтировать подземные сети

В Благовещенске ограничат движение на двух перекрёстках
Фото: Амур.инфо

С 31 августа в Благовещенске в связи с ремонтом труб частично перекроют перекрёсток улиц Горького и Лазо. Кроме того, со 2 сентября для устройства ливневой канализации обслуживающие организации полностью закроют перекрёсток улиц Амурской и Пушкина. Завершить работы планируют в конце сентября, но подрядчик намерен открыть перекрёстки раньше, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

В связи с перекрытиями схему движения изменят автобусные маршруты: № 5, 24, 25, К, 31, 36/36о, 44.

Маршрут № 5:

– улица Горького – Театральная – Амурская – Чайковского – Октябрьская – Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).

Маршрут № 24:

– улица Амурская – Чайковского – Красноармейская – Театральная – далее по маршруту.

Маршрут № 25:

– улица Театральная – Красноармейская – Чайковского – Амурская – далее по маршруту.

Маршруты №№ К, 36/36о, 44:

– улица Амурская – Чайковского – Зейская – Пушкина – Амурская – далее по маршрутам.

Маршрут № 31:

– улица Чайковского – Зейская – Пушкина – Амурская – далее по маршруту.

Фото: администрация Благовещенска

Просмотров всего: 621

#городская власть #дороги #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Жительница Дальнего Востока попала под колеса собственного авто

Общество

В память о Второй мировой войне в Благовещенске пройдет 500 мероприятий

Происшествия

У жителя Зеи изъяли четыре пакета золота

Происшествия

Как в «Форсаже» не получилось у жителя Амурской области