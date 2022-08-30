В Благовещенске ограничат движение на двух перекрёстках
Там будут ремонтировать подземные сети
С 31 августа в Благовещенске в связи с ремонтом труб частично перекроют перекрёсток улиц Горького и Лазо. Кроме того, со 2 сентября для устройства ливневой канализации обслуживающие организации полностью закроют перекрёсток улиц Амурской и Пушкина. Завершить работы планируют в конце сентября, но подрядчик намерен открыть перекрёстки раньше, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.
В связи с перекрытиями схему движения изменят автобусные маршруты: № 5, 24, 25, К, 31, 36/36о, 44.
Маршрут № 5:
– улица Горького – Театральная – Амурская – Чайковского – Октябрьская – Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).
Маршрут № 24:
– улица Амурская – Чайковского – Красноармейская – Театральная – далее по маршруту.
Маршрут № 25:
– улица Театральная – Красноармейская – Чайковского – Амурская – далее по маршруту.
Маршруты №№ К, 36/36о, 44:
– улица Амурская – Чайковского – Зейская – Пушкина – Амурская – далее по маршрутам.
Маршрут № 31:
– улица Чайковского – Зейская – Пушкина – Амурская – далее по маршруту.
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