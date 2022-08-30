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сегодня, 13:50 0

В России вновь заработала горячая линия по коронавирусу

Специалисты работают в круглосуточном режиме

В России вновь заработала горячая линия по коронавирусу
Фото: Светлана Митина

Позвонить на горячую линию можно по телефону: 8-800-2000-112. Она организована в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта Стопкоронавирус.РФ.

В России с середины лета ежедневно растет число заболевших ковидом. По данным портала Стопкоронавирус.РФ, за последний месяц заболеваемость увеличилась в пять раз. В сложившейся обстановке россияне должны иметь оперативный доступ к актуальной и своевременной информации.

Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» активизировали работу горячей линии, обновили протоколы системы управления знаниями. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, необходимых процедурах при возвращении из-за рубежа, предоставляют статистику заболевших и выздоровевших.

Также на горячей линии можно записаться на вакцинацию в любом населенном пункте страны.

— Контакт-центр готов к увеличению трафика обращений по коронавирусу. Все сотрудники, занятые в работе линии, прошли специальную подготовку. Мы учитываем опыт информирования населения в предыдущие «волны» заболеваемости и проводим своевременную актуализацию данных, предоставляемых операторами. В контакт-центр можно позвонить с любыми вопросами, связанными с коронавирусом, и получить квалифицированный ответ. База знаний для операторов сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора, – подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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#COVID 19 #помощь #связь

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