Василий Орлов: «В Благовещенске возведут новый микрорайон»

О том, что в Благовещенске готовится к реализации первый проект комплексного развития территории, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Отмечается, что новая жилая застройка будет отвечать всем потребностям его жителей: помимо жилья там возведут новые общественные пространства, а старые и устаревшие здания снесут или реконструируют.

— Согласно мастер-плану, на данной территории площадью 18 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 112 тысяч квадратных метров предполагается построить 11 многоквартирных жилых домов и детский сад, а также благоустроить общественные территории, – сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

Кроме того, завершается разработка мастер-планов преобразования центральной части Благовещенска. Изменения на участке площадью порядка 74 гектаров проведут по инициативе правительства Приамурья.

Отмечается, что застройщикам, занятым на реализации проектов комплексного развития территорий в Амурской области, могут предоставить меры поддержки: им возместят часть затрат на технологическое присоединение объектов и часть процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства.

— Первый в регионе проект комплексного развития территории реализуют в Благовещенске в районе бывшей Спичфабрики. Здесь с 2022 по 2032 год возведут жилой микрорайон, который обеспечат всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Главный критерий – удобство жителей. В ближайшее время состоятся конкурсные процедуры по определению застройщика, который приступит к разработке проекта планировки и межеванию территории, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.