Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 0

Жительница Дальнего Востока попала под колеса собственного авто

Отделаться испугом не удалось

Жительница Дальнего Востока попала под колеса собственного авто
Фото: Амур.инфо

Жительница Сахалина ехала по двору задним ходом. В какой-то момент 41-летняя автоледи потеряла управление.

Сначала она упала под переднее правое колесо своего автомобиля Honda CR-V и получила телесные повреждения. После этого ее машина продолжила двигаться по инерции и зацепила припаркованные во дворе автомобили Toyota Belta и Toyota Fortuner.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ИА «Сах.ком» со ссылкой на областное УГИБДД.

Просмотров всего: 773

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

У жителя Зеи изъяли четыре пакета золота

Происшествия

Как в «Форсаже» не получилось у жителя Амурской области
Происшествия

Благовещенец ударил ножом сына-подростка
Происшествия

В ДТП в Ивановском районе пострадал российский художник и поэт