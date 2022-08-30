Жительница Дальнего Востока попала под колеса собственного авто

Жительница Сахалина ехала по двору задним ходом. В какой-то момент 41-летняя автоледи потеряла управление.

Сначала она упала под переднее правое колесо своего автомобиля Honda CR-V и получила телесные повреждения. После этого ее машина продолжила двигаться по инерции и зацепила припаркованные во дворе автомобили Toyota Belta и Toyota Fortuner.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ИА «Сах.ком» со ссылкой на областное УГИБДД.