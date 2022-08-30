В память о Второй мировой войне в Благовещенске пройдет 500 мероприятий
В этом году отмечается 77-я годовщина
Более 500 различных мероприятий, посвящённых празднику, пройдут в областной столице вплоть до 4 сентября. Основные торжества состоятся 3 сентября, сообщает городская администрация.
В субботу, 3 сентября, в 9:30 на набережной Амура в районе переулка Святителя Иннокентия возложат цветы к бронекатеру Амурской Краснознаменной речной флотилии.
В 10:00 на площади Победы начнется церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам.
В 11:30 в рамках проекта «Амур – река дружбы» состоится международная акция «Цветы на воде». После церемониала на теплоходах пройдет концерт оркестра «Благовещенск – Хэйхэ».
Завершится день акцией «Свеча Памяти», она стартует в 20:00 на площади Победы.
Полное расписание доступно по ссылке.
В случае дождя мероприятия на открытых площадках отменят, предупреждают в мэрии.
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