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сегодня, 14:12 0

В память о Второй мировой войне в Благовещенске пройдет 500 мероприятий

В этом году отмечается 77-я годовщина

В память о Второй мировой войне в Благовещенске пройдет 500 мероприятий
Фото: Амур.инфо

Более 500 различных мероприятий, посвящённых празднику, пройдут в областной столице вплоть до 4 сентября. Основные торжества состоятся 3 сентября, сообщает городская администрация.

В субботу, 3 сентября, в 9:30 на набережной Амура в районе переулка Святителя Иннокентия возложат цветы к бронекатеру Амурской Краснознаменной речной флотилии.

В 10:00 на площади Победы начнется церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам.

В 11:30 в рамках проекта «Амур – река дружбы» состоится международная акция «Цветы на воде». После церемониала на теплоходах пройдет концерт оркестра «Благовещенск – Хэйхэ».

Завершится день акцией «Свеча Памяти», она стартует в 20:00 на площади Победы.

Полное расписание доступно по ссылке.

В случае дождя мероприятия на открытых площадках отменят, предупреждают в мэрии.

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#городская власть #мэрия #праздники

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