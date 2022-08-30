У жителя Зеи изъяли четыре пакета золота

Преступная деятельность амурчанина пресечена сотрудниками областного УФСБ.

Из незаконного оборота изъяли слитки и россыпное золото, содержащие более двух килограммов химически чистого драгметалла общей стоимостью свыше пяти миллионов рублей.

Фото: управление ФСБ по Амурской области

Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении 50-тилетнего амурчанина возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 191 УК «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере».

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в ведомстве.