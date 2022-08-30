Светлана Лобода пожаловалась, что сама убирается и готовит еду

Из-за позиции Лободы её семья уехала из России в Европу, отчего до сих пор страдают её дочери. В одном из интервью она рассказывала, что дети сложно адаптируются к новому месту жительства. По словам певицы, старшая дочь понимает и поддерживает её, но ей очень тяжело. Девочка признаётся, что очень скучает по своим друзьям. Однако вернуться они не могут.

При этом на саму исполнительницу напала апатия, так как она осталась без выступлений. В беседе с журналистом Ноэ Сулаберидзе Лобода рассказала, что занималась домом, но чувствовала, что у неё нет энергии и сил. По её словам, она превратилась в женщину, которая весь день варит еду, убирает и пылесосит. Светлана отмечает, что никогда в жизни этого не делала, «последние пять лет так точно».

Лобода признаётся, что поначалу ей это даже нравилось, но потом она поняла, что должна вернуться к своей профессии. Сейчас певица готовится к новым выступлениям.

При этом Светлана не спешит сжигать мосты с Россией. Не секрет, что звезда получала большие деньги в нашей стране. В Подмосковье у неё остался роскошный особняк стоимостью 70 миллионов рублей. После переезда в Европу Лобода переписала недвижимость на своего охранника Гаджимурата Абдулаева. Также в списке имущества артистки значится и квартира в Москве, которая досталась ей от бабушки.