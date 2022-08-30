Как в «Форсаже» не получилось у жителя Амурской области

40-летний мужчина промышлял воровством во время разгрузки товаров. Водители-экспедиторы оставляли двери грузовиков открытыми, чем и пользовался злоумышленник.

Амурчанин воровал мобильные телефоны, барсетки, кошельки с деньгами и документами. Сотрудники уголовного розыска задержали его во время сбыта краденного.

Правоохранители выяснили, что ранее судимый злоумышленник причастен к восьми фактам хищения чужого имущества. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части второй статьи 158 УК «Кража с незаконным проникновением в хранилище либо жилище». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до пяти лет.

В ходе следственных действий фигурант признался, что противоправная деятельность была для него источником «легких денег». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим противоправным деяниям.