Благовещенец ударил ножом сына-подростка

Сообщается, что, по мнению отца, сын слишком долго играл за компьютером, за что и получил удар ножом.

В местных телеграм-каналах пишут, что 17-летний юноша был увлечен «геймерством». Это и спровоцировало конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина ударил сына ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу с пневмотораксом и проникающим ножевым ранением.

Корреспондент Амур.инфо связался с региональным следственным комитетом, где сообщили, что кровавый эпизод произошел в минувшие выходные. Сейчас мужчина задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части второй статьи 111 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Расследованием занимается следственный отдел по городу Благовещенску.

Мотивы совершения преступления будут установлены в рамках расследования. Если квалификация к концу следствия не изменится, то горе-отец лишится свободы на срок до десяти лет.