Григорий Лепс и певец SHAMAN объявили о сотрудничестве

Григорий Лепс встретился с исполнителем хита «Я русский» и в честь знакомства подарил ему крест из личной коллекции. Артист давно собирает иконы, кресты и другие предметы духовной культуры. SHAMAN был впечатлён таким подарком и сообщил, что будет счастлив сотрудничеству с Григорием Викторовичем.

Лепс и Дронов опубликовали фотографию после встречи и сообщили поклонникам, что готовят совместную песню. Будет это новый трек, кавер или уже известный публике хит одного из артистов, пока не сообщается.

Как сообщает «Вокруг ТВ», в начале своей карьеры Ярослав участвовал в музыкальном проекте «Фактор А», где одной из членов жюри была Алла Пугачёва. Примадонна была в восторге от его выступлений и активно его поддерживала.

После этого Дронов решил попробовать свои силы в проекте «Голос». Он выбрал в наставники певицу Пелагею, которая подходила ему по духу. Артисту удалось дойти до финала, однако победителем шоу стала Александра Воробьёва.

Затем Ярослав стал членом группы «Час Пик» и вместе с коллективом дал около тысячи концертов по всей стране. В 2020 году артист взял псевдоним и запустил сольный проект. По его словам, когда он выходит на сцену, в нём пробуждается его истинная сущность, «а псевдоним SHAMAN прекрасно это транслирует».