наши_V_спецоперации: новая рубрика об амурских военных

Завтра, 31 августа, на портале Амур.инфо стартует новая рубрика #наши_V_спецоперации. В ней мы будем рассказывать читателям о военнослужащих из Амурской области, выполняющих задачи на Украине в ходе специальной военной операции.

Редакция считает, что амурчане должны знать своих героев в лицо и по имени. Понимать вклад своих земляков, служащих в частях Восточного военного округа Минобороны, в дело денацификации и демилитаризации преступного украинского режима.

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#армия #областная власть

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Илья Ринейский