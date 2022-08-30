Сотрудник Росгвардии спас кота, сделав ему непрямой массаж сердца

Старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, старший сержант полиции Александр Суворов принялся помогать умирающему животному и смог вернуть его к жизни.

— Мы вывели хозяйку с котом на улицу. Минут двадцать я приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, продувал. Кот пришел в себя, но состояние его было тяжелым. Позже приехала соседка и отвезла кота в ветеринарную клинику, – рассказал спаситель кота.