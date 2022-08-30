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сегодня, 13:07 0

Сотрудник Росгвардии спас кота, сделав ему непрямой массаж сердца

Животное реанимировали после пожара

Сотрудник Росгвардии спас кота, сделав ему непрямой массаж сердца
Фото: Амур.инфо

В Октябрьском районе Улан-Удэ автопатруль Росгвардии получил сообщение о пожаре в квартире многоэтажки. Прибывшие на место росгвардейцы обошли подъезд и на лестничной площадке обнаружили женщину с умирающим котом на руках, сообщают Новости Бурятии.

Старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, старший сержант полиции Александр Суворов принялся помогать умирающему животному и смог вернуть его к жизни.

— Мы вывели хозяйку с котом на улицу. Минут двадцать я приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, продувал. Кот пришел в себя, но состояние его было тяжелым. Позже приехала соседка и отвезла кота в ветеринарную клинику, – рассказал спаситель кота.

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#животные #хорошие новости

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