Только через термометрию: какие ограничения ждут школьников в начале учебного года

Фото: Светлана Митина

Проходить термометрию дети, как и в период пандемии, будут каждое утро у входа в школу. Также сохраняется требование по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Часть ранее действовавших ограничений будет отменена. Например, необходимость закрепления кабинета за каждым классом, соблюдение социальной дистанции. Также отменят медицинские справки для детей, находившихся в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания).