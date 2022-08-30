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30августа
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сегодня, 11:45 0

Только через термометрию: какие ограничения ждут школьников в начале учебного года

Об этом рассказал Роспотребнадзор

Только через термометрию: какие ограничения ждут школьников в начале учебного года
Фото: Светлана Митина

Пока в возобновлении ограничительных мер в образовательных учреждениях страны нет необходимости, отметили в ведомстве, но «утренние фильтры» позволят минимизировать риск распространения вирусов.

Проходить термометрию дети, как и в период пандемии, будут каждое утро у входа в школу. Также сохраняется требование по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Часть ранее действовавших ограничений будет отменена. Например, необходимость закрепления кабинета за каждым классом, соблюдение социальной дистанции. Также отменят медицинские справки для детей, находившихся в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания).

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#COVID 19 #школа

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