39 % россиян не имеют сбережений

— Трансформация финансовых практик населения стала особенно заметна в последние 10-15 лет. Во многом этому способствовали развивающийся рынок финансовых услуг, финансовый кризис 2008 года, реализованные крупные образовательные проекты в сфере финансовой грамотности, доступнее стала информация об инвестировании и распоряжении финансами, – отмечают аналитики центра изучения общественного мнения.

На сегодняшний день 44 % россиян предпочитают откладывать деньги только после того, как сделаны все необходимы траты. При этом 14 % опрошенных сначала откладывают деньги и только потом свободно распоряжаются остатком. Отмечается, что стратегия «трачу и ничего не откладываю» в большей степени характерна для женщин (её придерживается 42 % женщин и 36 % мужчин), а также среди жителей небольших городов (до 500 тысяч человек) и сёл – 41-42 %.

Также, по данным ВЦИОМ, 22 % россиян предпочитают хранить деньги в рублях, 19 % несут деньги на срочный вклад в банке, а 12 % на банковский счет до востребования или свой текущий счёт. Ещё 5 % предпочитают вкладывать «свободные деньги» в свой бизнес, 4 % в покупку ценных бумаг, 3 % в покупку иностранной валюты, 1 % делает взносы в негосударственные пенсионные фонды.

Отмечается, что в сравнении с 2012 годом, в 2022 люди стали реже хранить деньги дома (22 % против 27 %) и стали больше доверять банкам.

— Модель распоряжения «свободными» средствами в большей степени обусловлена уровнем дохода, полом, возрастом, образованием и урбанизированностью. Мужчины, жители столиц и городов-миллионников, а также граждане с широкими потребительскими возможностями используют больше вариантов вложения денег, чаще прибегают к современным способам инвестирования или вложению в собственный бизнес, – отмечают специалисты ВЦИОМ.

Чаще женщин мужчины предпочитают хранить деньги в наличности (27 % и 18 % соответственно), люди со средним образованием (34 %), жители небольших городов и сёл (29-25%) и люди со средними потребительскими возможностями (27 %).