Последний летний день жители Чигирей проведут без света

31 августа с 9:00 до 13:00 в связи с профилактическими работами на линиях электропередачи в селе Чигири отключат электроснабжение.

На четыре часа без света останутся жители улицы Центральная (дома №№ 30, 32, 34), Банковская, Весенняя, Муромская, Черёмуховая, Кленовая, Тенистая, Промышленная, Неглинная, Покровская, Элитная, Виноградная, Транспортная, Рождественская, Изумрудная, Транспортная, ООО «Регион», Лесной Бор, ООО «Усадьба», Небесная, Утренняя, а также переулки Городской, Хвойный, Софийский, Дубравный, Листопадный, Престижный, Лайф-Сити, детский сад «Сёмушка». Обесточат водозаборную скважину и сады, сообщает администрация Благовещенского района.

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Илья Ринейский