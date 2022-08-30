Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

Последний летний день жители Чигирей проведут без света

Плановые работы назначены на первую половину дня

Последний летний день жители Чигирей проведут без света
Фото: администрация Благовещенского района

31 августа с 9:00 до 13:00 в связи с профилактическими работами на линиях электропередачи в селе Чигири отключат электроснабжение.

На четыре часа без света останутся жители улицы Центральная (дома №№ 30, 32, 34), Банковская, Весенняя, Муромская, Черёмуховая, Кленовая, Тенистая, Промышленная, Неглинная, Покровская, Элитная, Виноградная, Транспортная, Рождественская, Изумрудная, Транспортная, ООО «Регион», Лесной Бор, ООО «Усадьба», Небесная, Утренняя, а также переулки Городской, Хвойный, Софийский, Дубравный, Листопадный, Престижный, Лайф-Сити, детский сад «Сёмушка». Обесточат водозаборную скважину и сады, сообщает администрация Благовещенского района.

Просмотров всего: 17

#Благрайон #жизнь #ЖКХ #экономика #энергетика

распечатать


Общество

Дорожное полотно обновят еще на четырех улицах Благовещенска
Общество

«Дело – труба»: благовещенцы больше суток сидели без воды
Экономика

На Дальний Восток отправили первый образец импортозамещенного троллейбуса
Общество

Василий Орлов: «К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области»