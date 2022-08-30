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сегодня, 10:40 0

За развитие Дальнего Востока можно получить медаль от президента

Владимир Путин учредил две новые государственные награды

За развитие Дальнего Востока можно получить медаль от президента
Фото: Амур.инфо

Президент подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и указ о юбилейной медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно положению, медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут награждаться граждане страны за заслуги в развитии регионов в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности.

Награда выполнена из серебра, имеет круглую форму и диаметр 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевую сторону медали нанесено изображение сопки, плотины Саяно-Шушенской ГЭС, нефтяной вышки, железной дороги, уходящей в тайгу. В нижней части медали по окружности – рельефная надпись: «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали», согласно положению, будут награждаться активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации.

Она изготавливается из медно-никелевого сплава и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне медали – движущийся по полукруглому виадуку локомотив с железнодорожным составом на фоне стилизованного изображения гор и тайги. Вверху, по окружности, – надпись рельефными буквами: «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

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#Дальний Восток #закон #политика #российская власть

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