У двух благовещенских школ обновили стадионы

На финишную прямую вышел ремонт стадионов у школы № 10 и корпуса начальной школы гимназии № 1 в Благовещенске. Обновленные спортплощадки ребята смогут оценить уже 1 сентября, сообщает городская администрация.

На базе школы № 10 обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и хоккея, а также зону воркаута, полосу препятствий, беговые дорожки и трибуны.

На территории гимназии № 1 также обустроили спортплощадку с набором различных зон и благоустроили прилегающую территорию. В первых числах сентября там завершатся работы по устройству проезда для авто, ограждения и крыльца.

На новых стадионах оборудовали ливневую канализацию, чтобы обезопасить их от подтоплений.

Фото: администрация города Благовещенска

В следующем году новый стадион построят в Алексеевской гимназии. В этом году разрабатывается проект, в следующем начнутся работы.