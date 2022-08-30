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сегодня, 10:19 0

У двух благовещенских школ обновили стадионы

Их обезопасили от подтоплений

У двух благовещенских школ обновили стадионы
Фото: администрация города Благовещенска

На финишную прямую вышел ремонт стадионов у школы № 10 и корпуса начальной школы гимназии № 1 в Благовещенске. Обновленные спортплощадки ребята смогут оценить уже 1 сентября, сообщает городская администрация.

На базе школы № 10 обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и хоккея, а также зону воркаута, полосу препятствий, беговые дорожки и трибуны.

На территории гимназии № 1 также обустроили спортплощадку с набором различных зон и благоустроили прилегающую территорию. В первых числах сентября там завершатся работы по устройству проезда для авто, ограждения и крыльца.

На новых стадионах оборудовали ливневую канализацию, чтобы обезопасить их от подтоплений.

Фото: администрация города Благовещенска

В следующем году новый стадион построят в Алексеевской гимназии. В этом году разрабатывается проект, в следующем начнутся работы.

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#городская власть #дети #мэрия #спорт #строительство #школа

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