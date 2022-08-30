В ДТП в Ивановском районе пострадал российский художник и поэт
Его спутницы погибли
Прокуратура Ивановского района контролирует расследование обстоятельств ДТП, которое произошло 29 августа в Ивановском районе, сообщает областная прокуратура.
Полицией установлено, что автомобиль «Лада» вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли две женщины 78-ми и 98-ми лет.
74-летний водитель, которым оказался член Союза российских писателей и Союза художников России, скульптор, художник, поэт, прозаик Николай Карнабеда, госпитализирован в тяжелом состоянии.
Районная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.
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