Амурских «потеряшек» искали с помощью квадрокоптеров

Амурские спасатели, управляющие беспилотниками, ежедневно тренируются на площадках амурского МЧС, а раз в два месяца проводят межведомственные занятия с заинтересованными структурами. На днях состоялось занятие с волонтерами ПСО по поиску потерявшихся в природной и техногенной среде людей, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Для усложнения задачи площадкой для поиска выбрали соевое поле. Сложность заключалась в том, что человеческий глаз с высоты птичьего полета не отличит лежащего в высокой траве человека от пня или большого камня. А умная программа для обработки снимков с БАС может это сделать в течение пары часов.

Волонтеры ПСО «Амур» разошлись по полю и приняли позы, в которых может находиться человек, ожидающий помощи: кто-то сидел, кто-то лежал, кто-то привалился к дереву. При обработке фото с беспилотников были найдены все четверо «заблудившихся».

Затем участники сменили поле на заброшенное здание, в котором поиск потерявшихся людей затрудняли стены и потолок. Ранее беспилотные летательные аппараты не применялись для поиска в заброшенных строениях, потому что управлять ими в узком воздушном пространстве очень сложно.

С поставленной задачей сотрудники МЧС России справились. Всех волонтеров нашли. Каждый сотрудник отдела беспилотных летательных аппаратов готов к работе в реальных условиях.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

— На занятии сотрудники отработали действия по поиску потерявшихся в природной среде на различной местности, с различными условиями маскировки, наведению поисковых сил с воздуха на цель и обследованию обстановки. Также провели тренировку внешних пилотов по поиску пропавших людей в здании и обследованию этих зданий на предмет обрушения. Эти занятия необходимы для того, чтобы на практике пилоты беспилотных летательных аппаратов могли вести поисковую деятельность в любых условиях и оперативно могли скоординировать действия поисково-спасательных групп, – рассказал начальник отделения организации применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Амурской области Антон Бабенко.