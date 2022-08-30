Учли пожелания родителей: программу «Навигатор» дополнили в Благовещенске

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В амурской столице подвели итоги опроса, посвященного набору кружков и секций, входящих в «Навигатор дополнительного образования». Участие в нем приняли 2,5 тысячи родителей.

Они высказали свое мнение относительно кружков, работы сервиса и занятий, которые, по их мнению, необходимо добавить в программу.

Согласно данным опроса, занятия по «Навигатору» посещают дети 69 % опрошенных, 15 % – только планируют. Качество программ дополнительного образования устраивает 84,4 % родителей. На вопрос «Какое дополнительное направление развития вы выбрали бы для своего ребенка?» большинство ответили – «физкультурно-спортивное» (36,1 %), еще 23,2 % участников опроса выбрали художественное направление, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Также родители хотели бы видеть в «Навигаторе» правовую и финансовую грамотность, тележурналистику, иностранные языки, плавание, спортивную гимнастику, хореографию, конный спорт, футбол, уроки психологии, основы дорожного движения, палеонтологию, графический и ландшафтный дизайн. Многие опрошенные отметили, что количество и разнообразие кружков их устраивает.

C учетом мнения родителей уже сформирована база программ на 2022 – 2023 учебный год. Кружки размещены на портале «Навигатор дополнительного образования Амурской области». К 1 сентября набор на все программы будет открыт.

«Появление новых кружков зависит от материально-технической базы организаций, кадровых и других условий. Некоторые программы, например, конный спорт, в наших муниципальных образовательных организациях реализовать невозможно. Безусловно, будем проводить работу и вовлекать такие организации в систему дополнительного образования города. Процесс не быстрый, и родителям нужно отнестись с пониманием. Все пожелания родителей мы учтем обязательно», – отметила руководитель муниципального опорного центра Елена Каткова.