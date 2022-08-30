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На Дальний Восток отправили первый образец импортозамещенного троллейбуса

Он будет возить пассажиров в Хабаровске

На Дальний Восток отправили первый образец импортозамещенного троллейбуса
Фото: DVHAB.ru

Новый троллейбус «Горожанин» отправлен уфимским заводом-изготовителем в Хабаровск для тестирования на местных линиях. Инновационная машина не содержит импортных запчастей, способна выдерживать сильные дальневосточные морозы и жару и может на собственных аккумуляторах пройти до 30 километров без контактной сети.

— Спешу сообщить, что несколько дней назад мы отправили в Хабаровск троллейбус модель УТТЗ-6241.01 «Горожанин» для прохождения подконтрольной эксплуатации на линиях города Хабаровска, – сказал в видеообращении к хабаровчанам генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников.

Меры по закупке нового общественного транспорта призваны исправить ситуацию в краевом центре – в соответствии с опросом, проведённым сайтом Дром.ru, только 11 процентов хабаровчан положительно отозвались о пассажирском автопарке города, а больше половины жителей крайне недовольны состоянием общественного транспорта, сообщает DVHAB.ru

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#дороги #технологии #транспорт #экономика

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