Как амурчан обсчитывают в магазинах

В редакцию Амур.инфо регулярно обращаются жители областной столицы и делятся своими историями о том, как их обманули в магазине. Инцидентов набралось на целую статью. Корреспондент редакции связался с амурским Роспотребнадзором, чтобы разобраться, что делать в каждом конкретном случае, если вас обсчитали.

Мы рассортировали все жалобы по трем основным группам. Содержание каждого раздела будет полезно не только тем, кого уже обсчитали, но и всем остальным потенциальным покупателям.

1. Неисправные весы

Благовещенка купила в магазине пять килограммов сахара на развес, а когда вернулась домой и положила пакеты на весы, заметила, что общий вес продукта на целых 200 граммов отличается от того, что был заявлен в магазине. Что делать в данной ситуации женщина не знала, поэтому оставила всё как есть.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали, что нужно знать, чтобы избежать подобных инцидентов.

«В соответствии с постановлением правительства продавец обязан применять средства измерений, находящиеся в исправном состоянии и соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений. В случае продажи товара, цена которого определяется за единицу измерения, для проверки потребителем правильности цены и измерения приобретенного товара в магазине на доступном месте должны быть установлены средства измерений, находящиеся в исправном состоянии. Поэтому, если возникли сомнения в точности веса приобретенной продукции, можно воспользоваться так называемыми контрольными весами, которые должны быть размещены в торговом зале и проверены в установленном порядке», – поясняют в Роспотребнадзоре.

Если администрация магазина отказывается предоставить контрольные весы, либо другие измерительные материалы, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Если не проверить товар на месте покупки, то доказать свою правоту уже не представляется возможным.

2. Неверные ценники

Молодой благовещенец располагал определенной суммой, чтобы купить себе теплую одежду. Свитера и джинсы он выбирал, ориентируясь на цены, указанные в зале, но итоговая сумма, сообщенная ему продавцом, почти на тысячу рублей отличалась от той, на которую он изначально рассчитывал. Разницу объяснили тем, что в торговом зале не успели поменять ценники. В результате мужчина вступил в спор, но свои права отстоял.

В управлении амурского Роспотребнадзора объяснили: для конфликта повода не было. Закон обязывает продавца своевременно, в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе о его цене. Кроме того, в гражданском кодексе РФ есть понятие оферта, то есть предложение с зафиксированными условиями приобретения товаров. Ценник на товаре в магазине является именно публичной офертой, и продавец в магазине обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана. Если на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике, то в такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике. Если покупатель уже расплатился за товар и только потом заметил ошибку, то магазин обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником. Кроме того, потребитель в таком случае может вовсе отказаться от сделки и потребовать вернуть деньги за товар. Однако важно знать, что вариативность действий в такой ситуации зависит от требований потребителя, а не усмотрения продавца.

3. Лишние товары в чеке.

Многодетная семья купила продукты на несколько дней вперед и в спешке не проверила чек сразу. Вернувшись домой, мама обнаружила, что сыр и шоколад им посчитали дважды, и они заплатили лишние 524 рубля. Возвращаться в магазин не стали, решив, что не смогут доказать обман.

В этом случает в Роспотребнадзоре предупреждают, что в некоторых крупных магазинах на кассах установлены видеокамеры. Можно посмотреть видеозапись и по ней определить количество приобретенного товара. Но проверять количество товаров, указанных в чеке, на их соответствие тому, что в корзине, нужно не отходя от кассы. Если выяснится, что какой-то товар посчитали дважды, необходимо обратиться в администрацию магазина.

Чтобы не стать жертвой обмана, на сайте Роспотребнадзора можно ознакомиться с памятками и обучающими видеороликами, а также с информацией о судебной практике в сфере защиты прав потребителей, где можно найти ответы на наиболее волнующие вопросы.