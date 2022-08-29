Амурчан зовут на просветительский марафон «Знание»

Дальневосточный город вновь станет одной из площадок просветительского марафона «Знание». Он пройдет с 31 августа по 2 сентября. Амурчан приглашают стать слушателями и выиграть за активность ценные призы. Среди спикеров будут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, блогер Дмитрий Пучков, актер Александр Олешко и еще более 200 государственных деятелей, бизнесменов и ученых.

Послушать лекции можно очно и онлайн – современные технологии позволяют стать зрителем марафона из любой точки страны. Организаторы использовали множество современных форматов. Подать заявку на участие может любой желающий на сайте общества «Знание».

Спикеры проведут лекции на площадках в пяти городах России, у каждого будет своя центральная тема. Так, в Москве темой станет «Знание. Сила», в Санкт-Петербурге – «Знание. Сделано в России», в Нижнем Новгороде – «Знание. Наследие России», в Луганске – «Знание. Мы вместе».



На Дальнем Востоке лекции пройдут в Петропавловске-Камчатском. Главной темой будет экология. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников расскажет, как найти баланс между экономикой и экологией. Автор и ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов предложит варианты спасения планеты. Также слушателям проведут виртуальные экскурсии в Музей мирового океана и по знаменитой Долине гейзеров.

Для зрителей и слушателей марафона каждый день будут проводиться викторины в прямом эфире. Искать подсказки можно на лекциях. Самые активные выиграют смартфон или «умные» колонки.

«Федеральный просветительский марафон «Знание» пройдет уже в четвертый раз, и как всегда, программа будет насыщенной – как с точки зрения форматов, так и содержания, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. – Достоверные знания – это одна из основополагающих ценностей современного общества, поэтому с каждым новым мероприятием стараемся сделать их еще более доступными каждому».

В прошлом году лекции сентябрьского марафона набрали в Сети 110 миллионов просмотров. Просветительский контент достиг в общей сложности 150 часов. Лекции посмотрели студенты более 300 вузов и ученики 20 тысяч школ. На вопросы ребят отвечали выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звезды мировой культуры и спорта. Среди спикеров были Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Анна Кузнецова, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Юрий Башмет, Евгений Касперский, Владимир Машков, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин, Константин Хабенский и многие другие.