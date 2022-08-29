Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:01 0

Двое пенсионеров погибли в ДТП в Ивановском районе

74-летний водитель остался жив

Двое пенсионеров погибли в ДТП в Ивановском районе
Фото: УМВД России по Амурской области

Сегодня, 29 августа, около 14:00 в Ивановском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Лада», в котором находилось трое пожилых людей, сообщает областное управление МВД.

В результате аварии два пассажира 78-ми и 98-ми лет скончались от полученных травм на месте происшествия. 74-летний водитель машины госпитализирован с травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Просмотров всего: 402

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

В СК России взяли на контроль дело о ДТП в Шимановском районе
Происшествия

Не признал и зарезал зятя житель Свободного
Происшествия

Амурчанин купил водительские права и попался

Общество

«Дело – труба»: благовещенцы больше суток сидели без воды