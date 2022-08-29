Двое пенсионеров погибли в ДТП в Ивановском районе

Сегодня, 29 августа, около 14:00 в Ивановском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Лада», в котором находилось трое пожилых людей, сообщает областное управление МВД.

В результате аварии два пассажира 78-ми и 98-ми лет скончались от полученных травм на месте происшествия. 74-летний водитель машины госпитализирован с травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.