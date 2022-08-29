Дорожное полотно обновят еще на четырех улицах Благовещенска

К ремонту нового участка на Театральной от Шафира до Школьной, а также на Октябрьской от Мухина до Артиллерийской подрядчик приступит с 15 сентября, сообщил в своем телеграм-канале Олег Имамеев.

Во время ремонта на улице Театральной движение будет организовано в реверсивном режиме, а Октябрьская будет закрыта полностью. На этих участках разбитый асфальт заменят два слоя нового покрытия.

Также в оставшиеся в этом году два месяца дорожно-строительного сезона планируется отремонтировать дорогу на улице Ленина – от Мухина до школы № 22. На данный момент мэрия города определяет подрядную организацию и сроки ремонта.