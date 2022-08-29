Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:23 0

Дорожное полотно обновят еще на четырех улицах Благовещенска

Дорожно-строительный сезон продолжается

Дорожное полотно обновят еще на четырех улицах Благовещенска
Фото: Амур.инфо

К ремонту нового участка на Театральной от Шафира до Школьной, а также на Октябрьской от Мухина до Артиллерийской подрядчик приступит с 15 сентября, сообщил в своем телеграм-канале Олег Имамеев.

Во время ремонта на улице Театральной движение будет организовано в реверсивном режиме, а Октябрьская будет закрыта полностью. На этих участках разбитый асфальт заменят два слоя нового покрытия.

Также в оставшиеся в этом году два месяца дорожно-строительного сезона планируется отремонтировать дорогу на улице Ленина – от Мухина до школы № 22. На данный момент мэрия города определяет подрядную организацию и сроки ремонта.

Просмотров всего: 65

#дети #ЖКХ

распечатать


Общество

«Дело – труба»: благовещенцы больше суток сидели без воды
Общество

В районе школы № 27 Благовещенска заработал светофор
В России и мире

Дочь певицы Глюкозы попросила называть её мужским именем
Общество

Жители нескольких районов Благовещенска не дождались горячей воды