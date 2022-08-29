За здоровьем амурчан следят 28 передвижных медкомплексов

В Амурской области продолжается реализация долгосрочного национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого в области функционируют 28 передвижных мобильных комплексов и 19 мобильных бригад.

За полгода стоматологи успели осмотреть 1 616 пациентов, 1 590 женщин прошли обследование с помощью передвижного маммографа, более десяти тысяч человек получили возможность сделать флюорографическое исследование, более девяти тысяч пациентов были приняты врачами различных специальностей из состава шести передвижных ФАПов.

— Они по графику объезжают удаленные и малочисленные населенные пункты, где нет постоянного приема узких специалистов. За полгода обследования прошли около 40 тысяч жителей отдаленных районов области, тем, кому по результатам диагностики это было необходимо, врачи назначили лечение, – отметил Василий Орлов.