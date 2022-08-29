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сегодня, 16:54 0

В СК России взяли на контроль дело о ДТП в Шимановском районе

Председатель СК России ждет доклад о расследовании дела с пятью погибшими

В СК России взяли на контроль дело о ДТП в Шимановском районе
Фото: следственное управление СК РФ по Амурской области

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Амурской области Станиславу Белянскому представить доклад о проводимых следственных действиях в рамках расследования обстоятельств ДТП, в котором погибли пять человек. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, по данным следствия, вечером 28 августа водитель грузовика, находясь в наркотическом опьянении, управляя автомобилем Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Funcargo, в котором находилось шесть человек. В страшном ДТП погибло пять человек, среди них было двое маленьких детей.

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#ДТП #криминал #происшествия

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