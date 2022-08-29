В Ромненской больнице снова лечат зубы
Последние полгода их только вырывали
В июле в редакцию Амур.инфо обратилась жительница села Поздеевка с жалобой на отсутствие в районной больнице услуг по лечению зубов. В учреждении проблему объяснили финансовыми трудностями.
На публикацию нашего сайта отреагировала прокуратура Амурской области.
Ведомство установило, что в нарушение закона учреждение не организовало своевременное поступление расходных материалов для проведения стоматологических процедур и операций. Главному врачу внесено преставление, должностное лицо, по вине которого были допущены нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.
В настоящее время в Ромненской больнице имеются все медицинские изделия и расходные материалы для нужд стоматологического кабинета.
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