В Ромненской больнице снова лечат зубы

На публикацию нашего сайта отреагировала прокуратура Амурской области.

Ведомство установило, что в нарушение закона учреждение не организовало своевременное поступление расходных материалов для проведения стоматологических процедур и операций. Главному врачу внесено преставление, должностное лицо, по вине которого были допущены нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

В настоящее время в Ромненской больнице имеются все медицинские изделия и расходные материалы для нужд стоматологического кабинета.