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29августа
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сегодня, 17:44 0

В Ромненской больнице снова лечат зубы

Последние полгода их только вырывали

В Ромненской больнице снова лечат зубы
Фото: Амур.инфо

В июле в редакцию Амур.инфо обратилась жительница села Поздеевка с жалобой на отсутствие в районной больнице услуг по лечению зубов. В учреждении проблему объяснили финансовыми трудностями.

На публикацию нашего сайта отреагировала прокуратура Амурской области.

Ведомство установило, что в нарушение закона учреждение не организовало своевременное поступление расходных материалов для проведения стоматологических процедур и операций. Главному врачу внесено преставление, должностное лицо, по вине которого были допущены нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

В настоящее время в Ромненской больнице имеются все медицинские изделия и расходные материалы для нужд стоматологического кабинета.

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#медицина

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