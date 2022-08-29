Не признал и зарезал зятя житель Свободного

Семейное застолье закончилось поножовщиной. 68-летний мужчина сначала перестал узнавать собутыльника, который приходился ему зятем, затем спровоцировал конфликт и нанес мужу своей дочери несколько ранений, от которых тот скончался.

Горе-тесть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного Кодекса «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», сообщает следственное управление следственного комитета по Амурской области.

На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. На период расследования уголовного дела в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Убийца может отправиться за решетку на срок до 15 лет.